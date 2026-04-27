日本サッカー協会(JFA)は今月、新規サッカー1級審判員に8人が認定されたことを発表した。1級審判員はJFAが主催する試合などで主審を担当でき、Jリーグも基本的には同資格の審判員が担当している。8人の中には大学4年生の木下心氏も名を連ねた。木下氏は高校2年時、高体連サッカー専門部による日本高校サッカー選抜候補合宿・同選抜活動へのユースレフェリー帯同企画のうち、U-17日本高校選抜活動に参加した。この企画はユー