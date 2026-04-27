ISSYZONE JAPAN株式会社は4月27日（月）、アウトドア家電ブランド「BougeRV（ボージアールブイ）」の新製品として、「BougeRV PC35ポータブルエアコン」を発売した。価格は4万9,980円。 昨年発売したモデルをベースに、完成度を高めたというキャンプや車中泊向けのポータブルエアコン。3,500BTU（1,000W）の冷房能力を備えており、6m³程度の空間であれば、15分で室温を30℃から20℃まで下