西川貴教が自身のXを更新し、布袋寅泰との2ショットを公開した。 ■西川貴教がサプライズで布袋寅泰と「DREAMIN’」をコラボ 【写真】西川貴教が嬉し泣きしそうな表情で撮った布袋寅泰との貴重な2ショットを公開 4月26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』。西川は“T.M.Revolution”として「磐越（BAN-ETSU）」ステージに降臨し、圧倒的な