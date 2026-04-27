明日4月28日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは高橋文哉、上戸彩、MAYA・MIIHI（NiziU）、陣内智則。■魚の煮つけで体調が急変？自分でとったカニで地獄の苦しみ 食べ物の危険に迫るVTRでは、知らなかったでは済まされない食べ物の危険を紹介。おいしそうな魚の煮つけを食べて体調が急変。めまい、体のしびれ、味覚の異常。それは自然界に存在する毒のせいだった。家庭料理のド定番、あの大人