NPB（日本野球機構）は27日の公示を発表。日本ハムは有原航平投手と山縣秀選手を抹消しました。今季から日本ハムでプレーしている有原投手。昨季は14勝をマークし、2年連続で最多勝のタイトルに輝くなど躍動を見せていましたが、今季はここまでの5登板中4登板が5失点以上と苦しい投球が続いています。前日26日のオリックス戦では、4回途中8失点で今季4敗目。防御率8.23となっています。2年目内野手の山縣選手は、ここまで9試合に出