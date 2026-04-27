27日、東京株式市場で日経平均株価が終値で初めて6万円台をつけ、最高値を更新しました。終値は先週末に比べ821円18銭高い6万537円36銭でした。アメリカ市場で連日、ハイテク関連株が上昇している流れを引き継ぎ、27日の東京市場でもAIや半導体関連株が買われ、日経平均を引き上げました。午後に入ると、イランがアメリカに対しホルムズ海峡の封鎖解除に向けた新しい提案を伝えたと報じられたことを受け、中東情勢の緊張緩和への期