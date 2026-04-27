27日（月）は、中国・四国〜東北の広い範囲で雨が降りました。一方、明け方に最大震度5強の強い地震があった北海道は広く日差しが届いています。これまでの1日の天気を振り返ります。■朝は関東でどしゃ降りの雨このあと関東はもうひと雨？27日（月）は本州の南海上を低気圧や前線が通過し、中国・四国〜東北南部の広い範囲で雨が降りました。朝の通勤通学の時間帯は、特に関東の沿岸部で雨が強まり、千葉県勝浦では1時間に34.5