「産後ケア」の事業に取り組む東京都内の施設を視察する自民党の小林政調会長（左後方から2人目）＝27日午前自民党の小林鷹之政調会長は27日、出産した母親の心身の回復や育児を支援する「産後ケア」の事業に取り組む東京都内の施設を2カ所視察し、現状や課題を巡り職員と意見を交わした。視察後、記者団に「支援の必要性を強く感じた。さらに力を入れて政策を加速させたい」と強調した。産後の支援について「出産直後の不安や