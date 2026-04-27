日本プロ野球選手会は27日、加入選手を対象とした年俸調査結果を発表した。球団別の支配下登録選手の今季平均年俸では、ソフトバンクが8706万円で2年ぶりにトップとなり、阪神が7789万円で2位となった。ヤクルトが3991万円で最下位だった。支配下登録選手713人の平均は6・3％増の5216万円で過去最高を更新した。大リーグの今季開幕時の選手の平均年俸は、昨季から3・4％増の534万ドル（約8億4900万円）で過去最高を記録してい