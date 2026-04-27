インスタグラムを更新プロ野球の始球式を務めた女性アスリートが“暴投”を反省した。25日に横浜スタジアムで行われたDeNA―巨人の試合前、マウンドに立ちファンを沸かせたが、「悔しすぎてちょっと引きずってました（笑）」と明かしている。ベイスターズのユニホームを纏って登場したのは女子プロゴル ファーの都玲華だった。背番号は、自身の名前にちなんだ「385（みやこ）」。右腕から放たれたボールは大きく逸れ、左打者の