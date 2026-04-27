日本プロ野球選手会が公表日本プロ野球選手会は27日、2026年の年俸調査結果を発表した。平均年俸は前年比6.3％増の5216万円。年俸総額は371億8667万円で過去最高となったという。選手会が公式サイトとXで公表した。リーグ別平均は、セ・リーグ5158万円、パ・リーグ5272万円。球団別平均トップはソフトバンクの8706万円で、2位に7789万円の阪神、3位に6880万円の巨人が続いた。平均年俸が一番低かったのはヤクルトで3991万円だ