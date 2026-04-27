アメリカ国務省が、中国のAI企業がアメリカの技術を不正に盗み出しているとして警戒を呼びかけています。Exclusive: US State Dept orders global warning about alleged AI thefts by DeepSeek, other Chinese firms | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/us-state-dept-orders-global-warning-about-alleged-china-ai-thefts-by-deepseek-2026-04-24/国務省が同盟国各国に送付した外交電報によると、中国のAI企業がアメ