4月29日に公開される実写映画『SAKAMOTO DAYS』主人公・坂本太郎を演じるSnow Man目黒蓮が、本日4月27日発売の「週刊少年ジャンプ」22・23合併号（集英社）の表紙に初登場。目黒扮する坂本と、原作者・鈴木祐斗描き下ろし坂本の表紙ビジュアルが解禁された。【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し