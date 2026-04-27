女優の吉瀬美智子が２７日、東京・上野の東京都美術館で行われた「東京都美術館開館１００周年記念アンドリュー・ワイエス展」（２８日〜７月５日）の取材会に出席した。米で活躍した画家・ワイエスが２００９年に亡くなってから初めての開催となっており、“境界”の表現に着目した展示となっている。展覧会ナビゲーターと、自身初の音声ガイドのナレーションを務める吉瀬は、「初心者に近いんですけど、音声としてナビゲー