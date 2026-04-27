イランがアメリカとの協議に向けてホルムズ海峡の再開などに関する合意を先に進め、核問題を後回しにする案を提示したとアメリカメディアが伝えました。【映像】イラン・テヘランの様子ニュースサイト「アクシオス」は26日、イランがアメリカにホルムズ海峡の再開や戦争終結に向けた新たな提案を提示したと報じました。この提案では、核問題について後の段階に先送りするということです。トランプ大統領は27日、国家安全保