俳優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】70代には見えない！変わらず美しい高畑淳子俳優生活50年を迎えた高畑は、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としていると明かす。中でも記憶力の低下は仕事にも影響があり、せりふ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにせりふを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどに。