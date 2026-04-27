日本銀行はきょうから金融政策決定会合を開催します。中東情勢の緊迫化による影響を見極めるため、今回も利上げを見送るとの公算が大きくなっています。【映像】きょうから金融政策決定会合を開催する日本銀行中東情勢の緊迫化で、原油先物価格の高騰が続いていて、日銀内からは物価の上振れを警戒する声が多く聞かれています。一方、供給網が混乱して、企業の生産活動が停滞するリスクもあるとして、景気を下押す側面もある