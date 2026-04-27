日本を代表するブックデザイナー祖父江慎さんが死去したと、家族が27日、Xで発表した。祖父江さんのXで「【家族よりのご報告】突然のお知らせとなりますが、夫・祖父江慎は3月15日に逝去いたしました。略儀ながらここにご報告し、生前、皆様から受けたご厚情に、深く感謝申し上げます。故人の意向と親族の思いから詳細は控えさせていただきますことをご容赦ください。なお葬儀は家族葬にて執り行いました」と報告された。祖父江さ