船の常識を覆す？ 360度グルグル回る「最強の足」の正体船といえば、真っ直ぐ進んだりバックしたりするのが基本だと思われるかもしれません。しかし、港で巨大な船を助けるタグボートや、最新の推進システムを備えた客船の中には、真横に移動したり、その場で回転したりするような動きができるものもあります。【アジマス推進器があるからこそ！】日本最大級の探査船、JAMSTEC「ちきゅう」を写真で見るこの自由自在な動きを可