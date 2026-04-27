にんべんは、4月28日から東京・日本橋のCOREDO室町で開催されている「SUMO WEEK in COREDO室町」企画に合わせ、同日から「日本橋だし場本店」で、1食あたり18gのたんぱく質を摂れる「ささみブロッコリーのせかつぶしめし」を発売する。5月31日までの期間限定で販売する。「SUMO WEEK in COREDO室町」企画では、高タンパクな「造」、栄養満点の「満」、甘いもので「癒」の3つのテーマが設定されている。同社は、高タンパクな「