俳優の大沢たかおさんは4月26日、自身のInstagramを更新。海外で撮影したショットを公開し、ファンから歓喜の声が上がっています。【動画＆写真】大沢たかおと海外の絶景「ミストも色気も、溢れ過ぎです」大沢さんは、1本の動画と2枚のモノクロ写真を投稿。カナダとアメリカの国境にある「ナイアガラの滝」と思われる場所を訪れています。日本では経験することのできない圧巻のスケールです。大沢さんも大量の水しぶきを全身で受け