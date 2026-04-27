言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、物理的な空間を表す言葉から、家庭のインフラを支える道具、そして情報社会に欠かせない執筆物まで、異なる役割を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。頭の回転を滑らかにして、思考をクリアに整えていきましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを