山梨と神奈川で火事が相次ぎあわせて3人が死亡しました。【映像】現場の様子午前2時前、山梨県山中湖村にある2階建ての民宿を兼ねた住宅で、「建物が燃えている」と近隣住民から119番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など8台が出動し、火はおよそ7時間後に消し止められました。この火事で、住人とみられる80代の男女2人が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。民宿は休業中でした。