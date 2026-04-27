母校の埼玉栄高でミラノ・コルティナ冬季五輪の報告会を行い、花束を贈られるフィギュアスケート男子の佐藤駿＝27日、さいたま市フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が27日、母校の埼玉栄高（さいたま市）を訪れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪で獲得した団体銀メダル、個人銅メダルの報告会を行った。来季に向け「全部の大会で優勝する気持ちで。メダルの色を変えることを目標に頑張りたい」と気持ちを新たに