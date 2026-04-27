◇セ・リーグ巨人・則本―広島・床田（東京ドーム）ヤクルト・吉村―阪神・才木（神宮）中日・金丸―DeNA・東（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ西武・渡辺―日本ハム・細野（ベルーナドーム）ロッテ・ジャクソン―楽天・荘司（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・ジェリー―ソフトバンク・松本晴（京セラドーム大阪）