宇都宮市で80代の男性が運転する車が暴走し、飲食店に突っ込みました。男性はアクセルとブレーキを踏み間違えたと話しています。【映像】飲食店に突っ込んだ車（実際の様子）車が飲食店のガラスを突き破って店内の棚を押し倒し、椅子などが散乱しています。警察などによりますと、午前9時半ごろ、宇都宮市春日町の交差点で近くの駐車場から出てきた車がガードレールや別の車に衝突し、近くの店舗に突っ込みました。店舗の