韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa（エスパ）」のカリナ（26）が27日、都内でゴルフウエアブランド「MARK＆LONA」新アンバサダー就任発表会に出席した。aespaは昨日26日に日本での2大ドームツアーを終えたばかり。来日した際に必ずしていることを聞かれると、フリップで「もんじゃ＆やき」と回答。「各地域の海外に行くと食べるものが決まっているのですが、東京に来たら必ず食べて帰ります」と明かした。また、最近のマ