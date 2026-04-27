サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年Ｗ杯優勝メンバーで日テレ東京ＶのＤＦ岩清水梓（３９）が２７日、都内で取材に応じ、今季限りで現役を引退することを発表した。国内リーグ３１３試合、なでしこジャパンとして１２２試合に出場した“レジェンド”がユニホームを脱ぐ。目に涙をためながらも、表情は晴れやかだった。「今シーズンをもって引退を決断しました。やりきった感はあるので決断した次第です」。