米Microsoftは4月24日（現地時間）、正規リリースよりも先行してWindowsの新機能を体験できるWindows Insider Previewプログラムにおいて、先般予告されていたブランチの変更をリリースした。参加者は自分にあったブランチを選びやすくなり、体験したい機能についてわかりやすくなるという。Windows Insider Previewでのブランチ変更がリリース中、DevユーザーはExperimentalへWindows Insider PreviewプログラムにはBetaチャンネ