ミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜」が、5月16日(土)の東京建物 Brillia HALLを皮切りに上演が始まる。韓国で大ヒットしたミュージカルが日本で初上演！舞台は紳士の国・ロンドン。そのなかでも、もっとも保守的だったヴィクトリア朝時代に生きるアンナ(咲妃みゆ)は、淑女としてふるまうよりも「私」として⽣きたいと願っていた。彼女は、真面目で"紳士"であることしか知らない新米弁護士・ブラウン(小関裕太)