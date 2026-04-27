株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONSは、「鮨 酒 肴 杉玉」にて2026年4月28日から、希少部位「本まぐろカマトロ」を使用した商品を発売する。【画像】「本まぐろカマトロ」使用の新商品、同時販売のフルーツサワーはこちらカマトロは1匹から約3％程度しか取れない希少部位で、霜降りのような口どけと濃厚な脂の旨みが特徴だ。今回はこのカマトロを使用した2商品が登場する。「アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り」は、紅塩