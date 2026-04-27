ガールズグループHearts2Heartsのメンバー、エイナが、音楽番組『ショー！K-POPの中心』のMCを降板する。4月27日、MBCの公式発表によると、エイナは来る5月2日の韓国での放送を最後に、『ショー！K-POPの中心』のMCマイクを置く。去る2025年3月の就任以来、約1年2カ月での卒業となる。【写真】H2Hメンバーも！次のK-POPビジュアル女王は？ エイナは、デビューと同時に番組のMCに抜擢され、大きな話題になった。その後、ボーイズグ