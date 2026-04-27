【モデルプレス＝2026/04/27】元SKE48の松井珠理奈が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳元SKE「一瞬誰かと思った」雰囲気一変の新ヘア◆松井珠理奈、前髪カットでイメチェン松井は、「前髪ができました どうかな…？」と綴り、自撮りショットを投稿。以前のセンター分けの前髪から、眉下で切り揃えた透け感のある前髪となっており、ウェーブのかかったロングヘア