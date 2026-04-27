韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「가양주（カヤンジュ）」の意味知ってる？「가양주（カヤンジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、韓国の伝統的なお酒の文化のことを指していますよ。「가양주（カヤンジュ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロー