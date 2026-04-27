日本プロ野球選手会は２７日、外国人選手などを除く会員支配下選手７１３人を対象とした年俸調査結果を発表した。会員支配下選手の年俸総額は３７１億８６６７万円。平均年俸は前年比６・３％（３１１万円）増の５２１６万円で過去最高となった。球団別平均年俸は、ソフトバンクが８７０６万円で２年ぶりにトップ。２位は阪神の７７８９万円で、昨年トップの巨人は６８８０万円で３位。最下位は３９９１万円のヤクルトだった