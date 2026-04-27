２４日、横琴口岸の通関通路を通る旅客。（広州＝新華社配信）【新華社広州4月27日】中国広東省珠海市横琴で2020年8月18日に開通した新口岸（通関地）の累計出入境者数が24日午後1時までに1億人を超えた。出入境車両数は1170万台以上に上った。珠海の出入境部門が明らかにした。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の融合発展が加速する中、同口岸は開通から6年足らずで最も活発な越境ルートの一つに成長