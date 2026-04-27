「乃木坂46」の佐藤璃果（24）が26日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）に出演。ファンに最後のあいさつをしたが、恒例のトークが放送されず、戸惑いの声があがっている。20年2月に同グループに正式加入した佐藤だったが、今年5月2日のイベントをもって卒業。それに伴い、これが最後の番組出演となった。エンドロールで登場すると「グループに加入する前から見ていた番組だったので、出演することができて