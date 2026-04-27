NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。ソフトバンクはイヒネ イツア選手を登録抹消しました。22年ドラフト1位、プロ4年目21歳のイヒネ選手は今季オープン戦で本塁打を放つなどアピールし、開幕1軍スタート。開幕後は代走や守備から8試合に出場しています。打席には2度立っていますがヒットは生まれていません。ファームでは2試合で7打数1安打、打率.143の成績です。