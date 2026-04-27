女性シンガー・ソングライターのMAINAMIND（マイナマインド）が27日、自身のSNSを更新。体調不良が続いている状況を報告した。マイナマインドは「現在、体調不良により入院を繰り返しており、思うように動けない状況が続いております」と報告。「そのため、仕事や各方面にご迷惑をおかけしてしまい本当に申し訳ありません」と詫びた。続けて「現在は外出も難しく、療養に専念している状態です」と現状を説明。「ご迷惑をおかけして