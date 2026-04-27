4月に入り、多くの人が住宅の購入を考える時期。住宅ローンに頭を悩ませている人もいるのではないでしょうか。【グラフ】ペアローンを利用、または検討したことありますか？株式会社AZWAY（東京都新宿区）が実施した「住宅ローンに関する意識調査」によると、住宅ローンに関する不安として最も多かったのは「将来の収入変動」でした。また、ペアローンに対する印象は経験の有無によって大きく異なる傾向が見られ、実際に利用したこ