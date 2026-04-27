鶴岡市によりますと、２７日の午前９時ごろ、山形県鶴岡市羽黒町手向地内の道路上でクマ1頭が目撃されました。クマはその後、南側に移動したということです。 クマの体長はおよそ１．３メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。