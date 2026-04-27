日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は27日、JLPGAツアー公式競技「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」の2027年度開催コースを発表した。【連続写真】都麗華が始球式に登場華麗な投球フォームだが…舞台となるのは、群馬県にある太平洋クラブ軽井沢リゾート浅間コース（吾妻郡長野原町北軽井沢2032-279）。太平洋クラブ全国18コースの共通会員制に属するひとつ。1975年開場。浅間山を望む標高1300メートルの北軽井沢の広大な大地