19歳のプロゴルファー・福田萌維（ふくだ・めい）が、佐賀トヨタ自動車株式会社とスポンサー契約を締結した。CMGスポーツマーケティングが発表した。【写真】福田萌維が髪を下ろしました同社は佐賀県を拠点とする自動車ディーラーで、新車・中古車販売や整備、保険代理業務などを手がける地域密着型企業。地域スポーツの振興にも積極的で、Jリーグのサガン鳥栖や女子プロゴルファー・鬼塚貴理らの支援も行っている。福田はジュニア