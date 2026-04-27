小祝さくらが自身のインスタグラムを更新。9人組ガールズグループ「TWICE」の名前と両手でハートを作った絵文字だけを記すと、ライブ会場の前で撮った写真を投稿した。【写真】公式グッズを手にTWICEのライブを楽しんだ小祝さくらたち小祝は吉本ひかると友人と一緒に、タイミングよく国内女子ツアーのオープンウィークに国立競技場で開催されたTWICEのライブへ。小祝は無線コントロールで制御された最新のペンライトを、吉本はジヒ