ギタリストの布袋寅泰が自身のインスタグラムを更新し、ギタリストの田渕ひさ子との2ショットを公開した。【写真】初対面！布袋寅泰×田渕ひさ子“カリスマ”ギタリストの2ショット布袋は、26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』に出演。田渕もPEDROのサポートギタリストとして同フェスに出演していた。布袋は「以前からお会いしたかった田渕ひ