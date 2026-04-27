日本野球機構(NPB)は27日の公示を発表。中日は川越誠司選手を抹消しました。11年目を迎える32歳の川越選手は、前日26日のヤクルト戦に代打として出場。2点リードとした8回、2アウト3塁の場面で、ライトの頭を越えるタイムリー二塁打を放ちました。しかし、2塁へ滑り込んだ際に右肩を痛めたようで、担架で運ばれていました。試合後の井上一樹監督は、川越選手について言及。「今、絶好調なのでチームの切り札にしたいなって思ってい