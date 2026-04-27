阪神は２７日、近本光司外野手、木下里都投手の出場選手登録を抹消した。近本は２６日の広島戦で死球を受けて負傷交代し、病院に直行して診察を受け左手首の骨折と診断されていた。セ・リーグではほかに、ＤｅＮＡ・宮下朝陽内野手、中日・川越誠司外野手、ヤクルト・橋本星哉捕手が抹消された。再登録は５月７日以降に可能になる。