セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内でセブン‐イレブンの営業を開始し、創業52周年を迎える。これまでの感謝の気持ちを込め、「創業感謝祭」を開催。【写真】外サクッ＆中しっとり『お店で焼いた チョコクッキー』感謝を込めて人気商品をお得な価格で購入できる「感謝割り」第1弾として、5月2日から4日の3日間、「セブンカフェ ベーカリー」から、「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品が30円引きとなる。また