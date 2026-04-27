三陸沖の地震を受けて、気象庁が発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」での特別な注意の呼びかけはきょう夕方、終了しますが、日頃の備えは継続するよう求めています。【映像】「注意情報」午後5時終了も 「備え継続」を呼びかけ20日夕方、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生しました。この地震を受け、気象庁などは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、太平洋沿岸の地域などを対象に、1週間程度