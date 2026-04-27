阪神は、阪神が運営する「阪神タイガースＷｏｍｅｎ」と巨人が運営する「読売ジャイアンツ女子」の交流戦を６月２７日に甲子園、７月１８日に東京ドームで開催することを２７日、発表した。両球団の本拠地で実施され今年で４年目。阪神タイガースＷｏｍｅｎ・木戸克彦監督のコメントは以下の通り。阪神タイガースＷｏｍｅｎ・木戸克彦監督「今年で創設６年目を迎えることになりました。これもひとえにファンの皆様のお陰と感